野崎幸助さん（右）と元妻の須藤早貴被告＝2017年12月（ジャーナリストの吉田隆氏撮影）2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん＝当時（77）＝に覚醒剤を摂取させ殺害したとして、殺人罪に問われた元妻須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が8日、和歌山地裁で開かれ、被告人質問が始まった。被告は野崎さん宅を初めて訪れた際の状況について「来てくれてありがとうと言われ、帯付きの100万円を