取材・文＝吉田さらさ日御碕神社写真＝beauty_box/イメージマート[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]こんなところに神社が…「日本はどこまですごい国なのだろう」。この神社を訪れた時、最初に思ったのはそれだった。日本海に突き出した小さな岬にまでこのような立派な神社があるとは……。島根県出雲市の日御碕神社。出雲大社を訪れた際、すぐ近くのバスターミナルから路線バスに乗ってこの神社に行けると知って足を