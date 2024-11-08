撮影／太田 和彦（以下同）（太田 和彦：デザイナー・作家）日本全国を訪ね歩き、「いい酒いい人いい肴」を知り尽くし、テレビなどでも活躍中の太田和彦さん。居酒屋の達人が厳選した東京の名店を紹介します。おいしい酒と肴を求めに出かけてみませんか？（JBpress）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]昨年五月に開店中央線の新宿から西は、関東大震災後に作家や文化人が住み始め、阿佐谷文士村などと言われた。その先の