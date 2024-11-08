ピジョン「中国市場はベビー用品企業にかつてないチャンス」6日、ピジョンの展示ブース。（上海＝新華社記者/彭純）【新華社上海11月8日】第7回中国国際輸入博覧会が5日から6日間、上海で開催される。輸入博はここ数年の波及効果の高まりを受け、世界から企業の出展が相次いでおり、日本の育児用品大手ピジョンも昨年の初出展に続き、今年もブースを設ける。新華社の取材に応じたピジョン中国子会社、貝親管理（上海）の周剣峰（