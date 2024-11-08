鳥インフルエンザが発生した養鶏場三豊市8日 三豊市の養鶏場で7日、香川県で今シーズン初となる高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。 7日午前8時半ごろ、三豊市の養鶏場から西部家畜保健衛生所西讃支所に「通常の10倍を超えるニワトリが死んでいる」と通報がありました。 7日夜、H5亜型の遺伝子が検出され、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。香川県では今シーズン初めて