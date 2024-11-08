オエノンホールディングスがしっかり。７日の取引終了後、２４年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算にあわせ、創立１００周年記念配当２円を実施すると発表した。年間配当予想は記念配当を含めて１０円（前期比２円増配）となる。同時に公表した中期経営計画では２８年１２月期に売上高で９３０億円（２４年１２月期予想は８５０億円）、経常利益で４５億円（同３０億円）を上回る水準に伸ばす目標を掲げ