・ＩＭＶが連日大幅高でレンジ上放れの動き、２５年９月期連続最高益・増配予想が株価支援 ・フジクラが朝高後下げ転換、今期業績予想の上方修正受け最高値更新後は利食い売り優勢 ・資生堂が急反落、今期は一転最終減益計画に修正しネガティブ・サプライズとの受け止め ・有沢製が３連騰、電子材料の販売拡大で２５年３月期業績予想を大幅上方修正 ・オプテクスＧは大幅続伸、第３四半期営業益３６％増で通期計画進捗率８３％