「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」展示風景。吉田泰一郎《シャワーズ》2022年個人蔵（ライター、構成作家：川岸 徹）石川・国立工芸館をはじめ、アメリカや日本各地を巡回してきた「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」。新作を加え、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開幕した。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]世界を席巻、ポケモンと工芸日本のポップカルチャーを代表するコンテンツ「ポケモン」。株式会