左：クイズ出題時投稿画像、右：正解発表時投稿画像高精度の自動切り抜き・背景除去ができるAI画像編集アプリ「Photoroom（フォトルーム）」は、映画「ヴェノム：ザ・ラストダンス」の公開（11月1日から全国の映画館で公開）に先駆け、10月28日から「We are 誰だ？」キャンペーンを実施。キャンペーンのクイズとなった“ヴェノム化された著名人”の回答がSNS上で多く見られ、話題を集めていた。今回、この“ヴェノム化された著名人