NMIXXのギュジンとFIFTY FIFTYのハナが、2025年度の大学修学能力試験（日本でいう大学入学共通テスト）を見送る。7日、Newsenの取材によると、ギュジンとハナは受験対象者だが、今月14日に行われる2025年度の大学修学能力試験を受験しない。彼女らは2006年生まれで今年18歳だ。大学修学能力試験の受験資格はあるが、本業の歌手活動に専念するため、受験しないことを決めた。ギュジンが所属するNMIXXは8月、3rdミニアルバム「Fe3O4: