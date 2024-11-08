新NISAの成長投資枠でどんな銘柄を選べばいいのか、多くの人が悩むところでしょう。本記事では、株式投資で成功して“億り人”となったDAIBOUCHOU氏による著書『バリュー投資の億り人が教える 新NISA「成長投資枠」で1億円：10日で学ぶ10年10倍株の探し方』（東洋経済新報社）より一部抜粋・編集して、「新NISAの成長投資枠で1億円を目指すために選ぶべき銘柄」について解説します。「1億円」を目指すために選ぶべき銘柄は？新NISA