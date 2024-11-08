政府は8日、石破政権の看板政策の1つである地方創生を加速させるために立ち上げた「新しい地方経済・生活環境創生本部」の初会合を開きました。石破総理「地方の未来を創り、地方を守る地方こそ、成長の主役との考え方に立ちまして、地方創生2.0を起動させることは私どもの内閣の最重要課題の1つであります」石破総理は地方創生を「経済成長の起爆剤」と位置づけていて、8日に開いた自身をトップとする「新しい地方経済・生活環境