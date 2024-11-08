橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第30回が8日（金）に放送された。【写真】“変身”後の結（橋本環奈）、ほか『おむすび』第30回場面カット【4点】ようやく本音で話すことができた結（橋本環奈）と歩（仲里依紗）。東京に帰る時間が迫る中“大女優”と噂されている歩は、真実を説明するために米田家とハギャレンメンバーでスナックひみこへ。カラオケで浜崎あゆみの「Boys＆Girls」を歌い