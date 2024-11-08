昨季に現役を引退した元日本代表FW岡崎慎司は7日、自身のX（旧Twitter）を更新。かつての日本代表を率いたイタリア人指揮官アルベルト・ザッケローニ氏との2ショット写真を公開した。皆さん、ザックさんは元気でした！サッカーの話、住んでる街の話、日本での経験から、日本が第二の故郷だと話すぐらい大好きになってくれていて、ブラジルワールドカップが本当に悔しかったんだと感じました。4年間ですが僕もザックさんに感謝しか