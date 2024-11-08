【モデルプレス＝2024/11/08】FANTASTICSの八木勇征が7日、都内で開催された「2024ベストフォーマルウェアアワード授賞式」に、GENERATIONSの片寄涼太、IKKO、アンミカ、ダレノガレ明美とともに出席。理想の男性像を明かした。【写真】八木勇征、惚れ惚れする肉体美披露◆八木勇征「TUXEDO KNIGHT」受賞に喜び「2024ベストフォーマルウェアアワード」とは、洋装部門の「TUXEDO KNIGHT」（タキシードナイト）、「EVENING DRESS QUEE