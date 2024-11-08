コーチ職は今季のみだったDeNAは8日、東野峻2軍投手アシスタントコーチの退団を発表した。東野氏は2015年オフに現役引退後、チームサポーターとして契約。2017年からはスコアラーに転身し、2023年には投手育成アナリスト兼ファームゲームアナリストの肩書だった。今季から2軍投手アシスタントコーチを務めていた。東野氏は2004年ドラフト7位で巨人に入団。2012年オフにオリックスへトレード移籍し、2014年オフにDeNAへ移籍して