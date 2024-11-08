【Chrysaイラスト「WHITE QUEEN -Lume-」】 2025年6月 発売予定 価格：24,200円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「Chrysaイラスト『WHITE QUEEN -Lume-』」を2025年6月に発売する。価格は24,200円。 本商品はChrysa氏のオリジナルキャラクター「Lume」を約1/6スケールサイズでフィギュア化したもの。グラマラスな体形にぴったりとした