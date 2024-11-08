Intelの第13世代Coreプロセッサ(Raptor Lake)と第14世代Coreプロセッサ(Raptor Lake Refresh)には、ゲームやアプリがクラッシュしたり強制終了したりする欠陥があることが確認されており、Intelは対応に追われています。2024年11月、そんな第13・第14世代Coreプロセッサのクラッシュ問題で集団訴訟が提起されました。MARK VANVALKENBURGH v. INTEL CORPORATION.pdf(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscou