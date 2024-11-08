4トントラックが横転し車線を塞ぐNEXCO東日本などによると、2024年11月8日10時40分現在、関越道下り線長岡IC→長岡JCTおよび、北陸道上り線中之島見附IC→西山ICで通行止めとなっています。北陸道上り線の事故現場付近（画像：Google Earth）。NEXCOによると、3時20分頃、北陸道上り線の大積PA手前で事故が発生。大型車1台の衝突事故としており、車両は横転。追越車線が規制されています。【画像】「えっ…」 これが「横転