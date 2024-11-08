2024年「後継者不在率」調査2024年の「後継者不在率」は62.15％で、前年（61.09％）から1.06ポイント上昇した。不在率の上昇は、廃業を念頭に置いた「積極的不在」だけでなく、事業承継を考慮しない若年起業家の増加や承継による代表者の若返りなどさまざま要素が絡み合う。だが、代表者が50代で71.8％、60代でも47.8％と半数近い企業で後継者不在が明らかになった。業歴を重ねた企業の代表者が高齢の場合、後継者不在を背景に