[マイアミ ７日 ロイター] - オースティン米国防長官は７日、パレスチナ自治区ガザへの人道支援搬入でイスラエルは一定の前進を遂げたが、さらなる取り組みが必要だと述べた。同氏とブリンケン米国務長官は先月、イスラエルへの書簡で、ガザの人道状況改善に向けた具体的な措置を３０日以内に講じるよう求め、措置が取られなければ、米国による軍事支援を制限する可能性を警告した。オースティン氏は書簡については言及しなか