テレビアニメ『メダリスト』が2025年1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて放送されることが決定した。あわせてPV第3弾が公開され、本編のフィギュアスケート振付は元オリンピック日本代表で自身もメダリストの鈴木明子らが担当する。【動画】リアルな振り付け！鈴木明子が担当『メダリスト』PVアニメの初だし映像を使用したPV第3弾では、エンディング主題歌に人気バンド「ねぐせ。」の「アタシのドレ