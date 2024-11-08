◆武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月９日、東京競馬場・ダート１６００メートル）枠順が１１月８日、決定した。ダート１４００メートルで今年の根岸Ｓを含む全６勝を挙げているエンペラーワケア（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は、６枠１０番から初のマイル戦へ臨む。ライアン・ムーア騎手が騎乗するタマモロック（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父へニーヒューズ）は７枠１２番に、エルムＳからの重賞連勝を狙うペイシ