Image: MacRumors これは良アプデの予感ッ！年イチのメジャーアップデートとして、2024年9月に配信されたmacOS Sequoia（macOS 15）。メインはApple Intelligenceへの対応（まだ全機能は対応していませんけどね…）となっていますが、こっそりと「こうだったら便利なのに」系アップデートも計画されているようです。MacRumorsによれば、macOS Sequoia 15.2のベータ版で、AirPlay機能に調整が