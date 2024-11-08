「ハッピーロード」でお馴染みの駅。今年度から大山駅周辺の高架化工事が開始東京都板橋区の東武東上線大山駅周辺で、駅と線路を高架化する事業が本格化します。東武鉄道は2024年11月、大山駅付近の約1.6kmの連続立体交差事業について、今年度から準備工事に着手する方針を明らかにしました。東武東上線の車両（画像：写真AC）。高架化で8か所の踏切がなくなり、踏切事故や周辺道路の渋滞解消が見込まれます。また、アーケード