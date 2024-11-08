Nikunj OhriAditya KalraArpan Chaturvedi[ニューデリー ７日 ロイター] - インドの金融犯罪対策を担当する執行局（ＥＤ）は外資規制違反の疑いで、米アマゾンと米ウォルマート傘下のフリップカートが運営する電子商取引（ＥＣ）プラットフォームに出店する一部業者の事務所を家宅捜索した。政府筋が７日、明らかにした。ロイターは９月に、インド競争委員会（ＣＣＩ）がアマゾンやフリップカート、両社の出店者について