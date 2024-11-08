鳴り物入りで前橋育英入り、2年生MF平林尊琉に懸かる期待高校サッカーの名門・前橋育英には背番号14のほかにもう2つの伝統的な番号がある。1つは7番で、2年生以下がこの番号を着用すると「次期14番候補」となる場合もあり、それ以外でもリーダー格の選手がつけることが多い。もう1つが10番で、これまで細貝萌（ザスパ群馬）や田中亜土夢（ヘルシンキ）、渡邉凌磨（浦和レッズ）、飯島陸（ヴァンフォーレ甲府）、渡邉綾平（サガン