株式会社サイトロンジャパンは、LAOWAのアナモフィックレンズ「Nanomorph」シリーズに、マイクロフォーサーズ用の「LAOWA Nanomorph 20mm T2.2 1.5x Cine MFT」を追加し、11月8日（金）に発売する。 フレアカラーの異なる3種類（Amber、Blue、Silver）を用意。価格はいずれも22万円前後。 アナモフィック特性を損なうことなく、ドローンでの使用も考慮した小型・軽量設計のアナモフィックレ