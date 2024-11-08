大相撲九州場所の開催を知らせる「御免札」を設置した浅香山親方（中央）ら＝9月30日、福岡国際センター日本相撲協会は8日、大相撲九州場所（10日初日・福岡国際センター）の取組編成会議を開き、初日と2日目の取組を決めた。新大関大の里は初日に平戸海、2日目に王鵬と対戦。横綱照ノ富士は2場所連続で初日から休場となった。他の2大関は初日から琴桜が小結正代と平戸海、豊昇龍が王鵬と小結若元春の順でぶつかる。両関脇は霧