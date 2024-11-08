【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Stray Kidsが東京～新大阪間をジャック！ Stray Kids（ストレイキッズ）が、JR東海とコラボレーションすることが決定した。 11月13日にリリースする日本2ndアルバム『GIANT』のリリースを記念して、Stray KidsとJR東海の特別コラボレーションが実現。東海道新幹線の車内限定で楽しめるボイスコンテンツや、東京～新大阪の各駅で駅広告などが展開