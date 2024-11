世界的人気を誇る韓国のボーイズグループ・BTSの最年少メンバーJUNG KOOKの、ソロデビューからの8か月を追ったドキュメンタリー映画として、10月に公開された『JUNG KOOK: I AM STILL』(公開中)が、12月3日よりディズニープラスにて「 THE ORIGINAL」(全3話/一挙配信)として独占配信されることが明らかになり、本予告と本ポスターが公開された。『JUNG KOOK: I AM STILL』は、JUNG KOOKがソロデビューしてからの活動期間