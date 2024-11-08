2024年11月08日（金）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】歩行者妨害・通行禁止・通行区分・自転車 【南薩方面】歩行者妨害・一時不停止・携帯電話・シートベルト・自転車 【北薩方面】ー 【姶良方面】飲酒運転・暴走運転 【大隅方面】速度違反 【種子・屋久島方面】ー 【奄美方面】ー ＊この計画