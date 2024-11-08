韓国・済州（チェジュ）の飛揚島（ビヤンド）で27人が乗った漁船が沈没した。【注目】命懸けなのに…韓国消防官の現状に懸念の声このうち14人が救助されたが、一部は意識がない状態だ。海警は残り13人の捜索作業を進めている。事故の報告を受けたユン・ソンニョル（尹錫悦）大統領は、「資源と人員を総動員して救助に万全を期すように」と指示した。11月8日午前4時33分頃、済州・飛揚島の北西約24kmの海上で、釜山（プサン）船籍の