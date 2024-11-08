ＪＣＵが大幅に４日続伸している。７日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１７．２％増の１２７億３６００万円、最終利益は同５５．５％増の３３億８５００万円となった。ともに会社計画を上振れして着地し、業況を好感した買いが入ったようだ。薬品事業において電子分野では中国でスマートフォンなど高機能電子デバイスの在庫調整が一巡し、プリント基板の