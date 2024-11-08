日産車体が大幅反落。７日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を３２８７億円から３５１３億円（前期比１６．７％増）へ上方修正した一方、営業利益を８７億円から４４億円（同４．５倍）へ下方修正すると発表した。上期に売り上げ台数が需要に追いつかず、人員や生産時間を増やすなど想定以上に生産コストを要したという。利益予想の下方修正が売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS