【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Blu-ray『けやき坂46＆日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024』12月4日にリリース！ 日向坂46の副キャプテンとして、三期生の高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）が就任することが決定。 さらに、12月4日にBlu-ray『けやき坂46＆日向坂46 BEST MUSIC VIDEO COLLECTION 2015-2024』のリリースが決定した。 Blu-ray作品には、けやき坂46から日向坂46