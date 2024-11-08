■Mrs. GREEN APPLEは生出演で「ライラック」「familie」の2曲を披露 【動画】ミセス大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架『ベストヒット歌謡祭』意気込み動画 11月14日19時より放送の読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2024』の公式X（旧Twitter）にて、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の意気込み動画が公開された。 同番組は2023年に引き続き、大阪城ホールから3時間生放送。2024年を彩った豪華ア&