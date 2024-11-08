ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳ [東証Ｐ] が11月8日午前(10:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年9月期の連結最終利益は前の期比81.9％増の146億円に拡大し、25年9月期も前期比2.5％増の150億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を22.5円→30円(前の期は22.5円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配