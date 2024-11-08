ラグザス 侍ジャパンシリーズ20249日にバンテリンドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024」で野球の日本代表と対戦するチェコ代表が来日。選手たちが日本の味覚に挑戦した。食べ比べる中でコンビニの108円商品を絶賛している。オンドジェイ・サトリア投手とマルティン・ムジーク内野手は同代表公式YouTubeチャンネルの企画で日本の食品にチャレンジ。サトリアはセブンイレブンの税込108円商品「フルーツオ・レ」を