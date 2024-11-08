少女像にキスをするなど、韓国国内であらゆる迷惑行為を行って物議をかもした米国人ユーチューバーのジョニー・ソマリ（２４）が結局、頭を下げた。ソマリは６日、ソウル道峰区倉洞（トボング・チャンドン）の歴史文化公園に設置された「平和の少女像」を訪れ、「韓国人に謝りたい。私は少女像の重要性について知らなかった」と謝罪した。​また「米国で私の放送を見る人々を笑わせようとした行動だった。一歩遅れて韓国人の