タレントの片岡鶴太郎が８日、フジテレビ系「めざまし８」で、男性更年期障害に悩まされた経験を告白した。この日は男性の更年期障害を特集。疲れやすい、なにをやっても面白くない、集中力欠如、眠れない、頻尿などが主な症状としてあげられ、専門医は運動、食事、家庭と仕事以外のコミュニティを作ることなどの重要性を訴えていた。男性更年期障害を経験したというのが鶴太郎。「毎朝毎朝、鉛を飲んだような重苦しさ」があ