日本相撲協会は８日、大相撲九州場所（１０日初日、福岡国際センター）の取組編成会議を開き、初日と２日目の取組を決めた。秋場所で２度目の優勝を飾った新大関大の里（二所ノ関）は初日に平戸海（境川）、２日目に王鵬（大嶽）と対戦。大関琴桜（佐渡ケ嶽）は初日に小結正代（時津風）、２日目に平戸海と顔を合わせる。大関豊昇龍（立浪）は初日に王鵬、２日目に小結若元春（荒汐）を迎える。大関復帰を目指す関脇霧島（音