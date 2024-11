韓国コスメ&グッズショップ「韓流百貨店」の東京2店舗、大阪3店舗、ECサイト2店舗で韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」(フォレストバイグリーンフィンガー)の取り扱いを開始しました。 韓流百貨店「FoRest by Greenfinger」 韓国コスメ&グッズショップ「韓流百貨店」の東京2店舗、大阪3店舗、ECサイト2店舗で韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」(フォレストバイグリーンフィンガー)の取り