東京司法書士会では、一般市民からの相談を受け自殺防止をはかるため、面談及び電話による「暮らしとこころの何でも相談会」を開催します。 東京司法書士会「暮らしとこころの何でも相談会」 日程：令和7年1月〜令和7年3月の毎月第4水曜日：令和7年1月22日(水)、2月26日(水)、3月26日(水)時間：18時00分〜21時00分(最終受付：19時50分)方法：面談による相談会場：司法書士会館(東京都新宿区四谷本塩町4番37号)相