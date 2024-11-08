8日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午前10時現在は前日比87銭円高ドル安の1ドル＝153円12〜13銭。ユーロは36銭円高ユーロ安の1ユーロ＝165円22〜24銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が7日の連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決定したことなどにより、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を材料視した円買いドル売りの動きが先行した。米大統領選でのトランプ氏勝利で円安ドル高が