新財務相の任命式に出席し、会場を後にするドイツのショルツ首相＝7日、ベルリン（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】3党連立政権が崩壊し、2党の少数与党政権に移行したドイツのショルツ首相は7日、保守野党、キリスト教民主同盟（CDU）のメルツ党首と会談した。総選挙の前倒しに向け、来年1月の議会での信任投票を主張するショルツ氏に対し、メルツ氏は直ちに実施し、退陣するよう求めた。DPA通信などによると、2025年予算の