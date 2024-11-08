『アステリオス・ポリプ』デイヴィッド・マッツケーリ〈著〉矢倉喬士、はせがわなお〈訳〉サウザンブックス社６３８０円これだけ内容と表現形式を練り込んだマンガに今まで遭遇したことがあっただろうか。読み返す度にそんな思いが湧いてくる。主人公は１９５０年生まれの元大学教授。建築分野で輝かしい業績を残しながら、９０年代に人生の方向を見失って大学を辞め、５０歳の誕生日に火事で家を失ったことをきっかけ