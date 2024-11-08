Nidal al-Mughrabi[カイロ ７日 ロイター] - イスラエル軍は７日、パレスチナ自治区ガザ全域で砲撃を強化し、さらなる住民に退避を勧告した。パレスチナ保健当局によると、ガザ北部ガザ市で避難所として使われている学校が空爆され、少なくとも１０人が死亡し、数人が負傷した。イスラエル軍はこの空爆について、学校の敷地内にあるイスラム組織ハマスの司令部を狙ったと説明。ガザ北部ベイトラヒヤではイスラエル軍戦車が進駐