仮面と衣装が早変わり、伝統劇の妙技に歓声中国浙江省【新華社杭州11月8日】中国浙江省紹興市で、同省の地方劇、婺劇（ぶげき）「三打白骨精」が上演され、「白骨の精」を演じる俳優が変面（仮面の早変わり）の技を披露した。有名な川劇（せんげき）の変面とは違い、仮面だけでなく衣装も同時に変わる妙技に、観客からは驚きと賛美の声が上がった。