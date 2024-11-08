11月7日午後、静岡県袋井市の菓子店で下半身を露出した疑いで、66歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、袋井市東同笠の無職の男（66）です。 警察の調べによりますと、男は7日午後2時10分頃、袋井市諸井の菓子店で、レジでの精算時に従業員に対し下半身を露出した疑いが持たれています。 男は、従業員からの110番通報で駆け付けた警察官に公然わいせつの現行犯で逮捕されました。 警察に